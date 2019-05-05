نجاح عملية جراحية نادرة تحمل الرقم “36” عاليمًا بطبي سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح الأطباء بقسم العمليات بمركز سبها الطبي في إجراء عملية جراحية نادرة لمولود لم يتجاوز الواحد والعشرين يوما؛ وهي عملية فتح خراج دموي في الغدة الكظرية .

وقال رئيس قسم التخدير والعمليات بالمركز علي السعيدي – لأخبار ليبيا24 – إن هذه العملية تعتبر نادرة الحدوث حيث سجلت قبلها 35 حالة فقط من هذا النوع على مستوى العالم.

واوةضح السعيدي أنه قد العملية استغرقت ثلاث ساعات على يد أخصائية جراحة الأطفال الطبيبة فاطمة بشير، التي أوضحت أن وضع الطفل وخطورة تحذيره تعتبر من الصعوبات التي عادة ماتواجه هذا النوع من العمليات.

وتابع رئيس قسم التخدير والعمليات أن الأطباء أخرجوا مايقارب الــ “80” ملي لتر من الصديد الدموي، لافتًا إلى أن وضع المريض يتحسن بشكل كبير بقسم الحواضن بالمركز.

يذكر أن قسم العمليات بمركز سبها الطبي يجري قرابة المائة عملية جراحية في الأسبوع الواحد بحسب السعيدي .