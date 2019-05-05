باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية في الجنوب بعدم الانصياع لقرارات داخلية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، أوامره، للأجهزة والمكونات الأمنية في المنطقة الجنوبية، بعدم الانصياع للقرارات التي أصدرتها وزارة داخلية الحكومة المؤقتة.

باشاغا شدد في كتاب موجه إلى مدراء الأمن بالمنطقة الجنوبية نشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق اليوم الأحد على أن قرارات داخلية المؤقتة، مخالفة لكافة التشريعات والنظم القانونية والإدارية.

واعتبر كل مايصدر عن الحكومة المؤقتة، ووزاراتها صادر عن “من غير ذي صفة قانونية”.