تعرف على رئيس مجلس النواب الجديد في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختار أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، رئيسا جديدًا، بديلا عن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، المستشار عقيلة صالح.

وسمى النواب، بحسب الجلسة التي بثتها فضائيات محلية، اليوم الأحد، الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنًا بينهم ليشغل منصب رئيس المجلس مؤقتًا، على أن يستكملوا اختيار نواب الكحيلي في جلسة قادمة.

يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقدوا جلسة استثنائية، الأسبوع الماضي في طرابلس، حضرها 25 نائبًا، مؤكدين أن جلستهم ليست انقلابًا على الشرعية، مطالبين المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بصفته القائد الأعلى للجيش بتعيين قائدًا عامًا للجيش، بديلاً عن خليفة حفتر.

وأوضح النواب، في بيانٍ ختامي لجلستهم، أن هذه الجلسات ليست انقلابًا أو دعوة للتقسيم، مشيرين إلى أن هذا يؤكده حضور النواب من كافة مدن ليبيا في تلك الجلسة، مطالبين لجنة الأزمة المكلفة بمعالجة أوضاع المتضررين من هذه الحرب، وذلك بالقيام بجميع مهامهم، حسب البيان .

وثمن النواب، دور دول المغرب العربي، والدول الرافضة للعدوان على طرابلس، داعين المجلس الرئاسي بتعيين قائدًا عامًا للجيش، مجددين الدعوة لزملائهم النواب لحضور كل من يرغب في الانضمام لجلسة اليوم الأحد الموافق للخامس من مايو .

ودعا النواب حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، والجهات القضائية، والمؤسسات، والمنظمات المحلية والدولية، بالتقصي وجمع الاستدلالات، وتوثيق كافة الانتهاكات والجرائم، في هذا العدوان.

طالب النواب الذين اجتمعوا في طرابلس، بوقف إطلاق النار في العاصمة وعودة القوات التابعة للقيادة العامة «من حيث أتت».