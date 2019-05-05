البالغة قيمتها 220 مليون دينار أردني .. قرب انتهاء أزمة الديوان الليبية للمستشفيات الخاصة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت اللجنة المشكلة لمتابعة ديون المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية المؤقتة، مؤخرا بفتح حساب لها في أحد المصارف الأردنية للبدء بصرف الديون المترتبة على الجانب الليبي والبالغة 220 مليون دينار أردني بعد تعثرها لأكثر من مرة، وسط توقعات بأن تحل القضية خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، قد اتهم حكومة الوفاق المدعومة دولياً، بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية، للمستشفيات الخاصة، مؤكدا أن الوفاق لم تدفع المستحقات المالية التي كانت قد قطعتها على نفسها، للمستشفيات الخاصة.

وأشار الحموري في تصريحات صحفية، لوكالة “ عمانيات الإخبارية”، في الثلاثين من أبريل الماضي، إلى أن الوفاق وعدت الجمعية بحل هذه المشكلة إلا أنها لم تنفذ أيا من تلك الوعود، مبينًا أنه عقد مع ممثلي حكومة الوفاق اجتماعات كثيرة، وأبرم عدة اتفاقيات إلا أن القضية ماتزال عالقة.

وأوضح رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، أن إجمالي مديونية حكومة الوفاق، وصل 220 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق العام الماضي على دفع هذه المبالغ على 3 أقساط، تبدأ بـ 50%، في شهر ديسمبر، ودفعتين متساوييتين بقيمة 25% في فبراير الماضي، ودفعة أخيرة في شهر أبريل الجاري.

يشار إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وبحث معه مسألة تسديد الديون الليبية المستحقة لصالح مستشفيات أردنية.

وأعلن السراج خلال اللقاء في الثاني من ديسمبر من العام الماضي أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ستبدأ عبر سفارتها بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين .

واتفق الطرفان أثناء المفاوضات على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني.

يشار إلى أن الديون المترتبة على الجانب الليبي لمدة تزيد عن ست سنوات أرهقت العديد من المستشفيات الأردنية مما حدا بعدد منها إلى إغلاق عدد من طوابقها للتقليل من الكلف المالية المترتبة على المستشفيات من كهرباء وديون مستحقة لم تسدد بعد على عدد من الجهات، إضافة إلى بعض العثرات في مجال السياحة العلاجية ضمن منافسة قوية من بعض الدول المجاورة للأردن.