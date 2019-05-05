عائلة رئيس اتحاد عمال النفط تطالب بالكشف عن مصير نجلها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد أحد أفراد عائلة سعد الفاخري رئيس اتحاد عمال النفط فقدان الاتصال أنهم يحاولون منذ أيام التواصل مع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، لمعرفة مصير ابنهم الذي اقتيد من قبل مجموعة عسكرية من أمام منزله في منطقة سلوق في التاسع والعشرين من أبريل الماضي .

وأضاف أحد أفراد العائلة أن أسرة الفاخري تمر هذه الأيام بأوقات عصيبة بسبب عدم معرفة مصير ابنهم الذي عرف بمواقفه الداعمة لاستقرار قطاع النفط والغار وانتقاده لعصابات تهريب النفط ومقدرات الشعب الليبي .

من جهتها، طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بالإفراج الفوري عن رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط سعد الفاخري بعد اعتقاله .

وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء اعتقال الفاخري، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية على الصعيد المحلي والدولي لضمان عودته سالما، وفق البيان.

ودعا البيان، كل الأشخاص الذين لديهم معلومات تتعلق بالحادث سرعة الاتصال بمكتب النائب العام للمساعدة في عودت الفاخري لبيته سالما.

وبدروه، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، عن دعمه الكامل لعائلته وزملائه الذين يتطلعون لعودته سالما.

وتابع صنع الله ” لطالما كان سعد دينار خير مدافع عن مصالح عمال قطاع النفط والغاز الطبيعي، بصفته رئيسا لاتحادهم العام”.

فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن اعتقاله، ولم يستدل على مكان احتجازه.