تنصيب عميد وأعضاء بلديات الشاطئ والقرضة بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب ببلديات براك الشاطئ والقرضة الشاطئ صباح اليوم الأحد اليمين القانونية أمام ميلاد عبد الله الطاهر وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا بطرابلس.

وشارك في مراسم أداء اليمين أعضاء المجالس البلدية بالمنطقتين ومدراء الإدارات بوزارة الحكم المحلي؛ وأعضاء اللجان الفرعية لانتخابات المجالس البلدية في كل من براك والقرضة الشاطئ.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي براك الشاطئ حامد سويسي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا24 – إن أداء اليمين جاء بعد استيفاء جميع شروط ومراحل العملية الانتخابية؛ مبينًا أن النتائج اعتمدت بعد انتهاء فترة الطعون التي لم يتقدم بها احد للمحكمة.

وأوضح سويسي أن الأعضاء المنتخبين يستطيعون مباشرة أعمالهم فور انتهاء لجنة الاستلام والتسليم؛ التي ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن بلديات القرضة وبراك الشاطئ كانتا قد شهدتا إقامة أول انتخابات بلدية في العشرين من أبريل الماضي؛ بعد أن تمكن الجيش الوطني من تأمين المنطقة الجنوبية.