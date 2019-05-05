عائلة اللواء سليمان محمود العبيدي: والدنا في طبرق ولم يُغادرها.

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت عائلة اللواء ركن سليمان محمود وجوده في مدينة طبرق شرق البلاد “مسقط رأسه”، نافية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تواجده في مصراتة في الوقت الحالي .

الدكتورة آمال نجلة العبيدي، أكدت من خلال صفحتها على فيسبوك وجود صفحات مزورة باسم والدها، كما أكدت على أن هناك من يحاول بث الأخبار المفبركه والكاذبة عنه والتي لا تمت للواقع بصلة .

ونوهت إلى أن اللواء العبيدي متواجد في مدينة طبرق منذ فترة بين أهله وناسه، ولم يغادرها إلى أية وجهة. كما نفت تواجده بمصراتة وبانه لم يلتق إي شخص من القوات الإيطالية في أي مكان من ليبيا .

ونفت العبيدي ما جاء عبر بعض الصفحات على الفيسبوك بشأن عقده لاجتماع مع رئيس المجلس العسكري مصراتة وأمراء الكتائب المجحفلة، بالكلية الجوية مع قائد الفرقة الإيطالية المتمركزة فيها ، مؤكدة عدم إجتماع والدها مع أي شخص أو جهة.

كما أوضحت نجلة العبيدي عدم وجود صفحة رسمية للواء سليمان محمود على مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أنه كانت لديه صفحة في السابق وتم اختراقها وتم التبليغ عنها وإقفالها بشكل نهائي .