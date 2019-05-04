المروج يعبر الشعلة في كأس ليبيا لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق المروج في العبور إلى الدور 64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم عقب تفوقه على الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا .

ورغم إضاعة المروج، لركلة جزاء عن طريق الساعدي سلامة، إلا أنه نجح في الوصول لمرمى خصمه في ثلاث مناسبات، اثنين منها عن طريق هدافه سالم خريج والأخير عن طريق المهاجم مهند امطول.

وكان فريق السد قد تأهل أيضًا للدور 64، بعد تفوقه على شمال بنغازي بنتيجة (2-1)، فيما تأهل فريق النجوم عقب فوزه على المجاهد بنتيجة (4-3) .