خماسيات الاتحاد تشارك في بطولة الروضان بالكويت 

أخبار ليبيا 24 – خاص

غادرت بعثة فريق الاتحاد لكرة القدم داخل الصالات، إلى تونس وذلك للسفر يوم غد الأحد، إلى الدوحة ومن ثم الكويت، للمشاركة في بطولة الروضان الرمضانية.

وسيلعب الاتحاد، في المجموعه الخامسة التي تضم مركز الزامل للتأهيل وعبداللطيف الفضالة هوليداي إن.

وستنطلق البطولة في نسختها الـ40، بداية شهر رمضان برعاية أميرية سامية، وستشهد مشاركة نجوم عالميين وعرب كبار، إضافة لأندية خليجية وعربية معروفه .

وسيتواجد في البطولة أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش والإيطالي فرانشيسكو توتي والعاجي ديدييه دروغبا