بينهم نساء وأطفال .. البحرية الليبية تنقذ 161 مهاجر على مثن قاربين شرق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل، التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا اليوم السبت، من إنقاذ 161 مهاجرا غير نظامي، بينهم 15 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، على بعد 82 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، شرقي طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي، أنه كان على متن القاربين 83 مهاجرا من السودان و32 من أريتريا و22 من الصومال و13 من نيجيريا و4 من جامبيا و3 من تشاد، بالإضافة لبنغاليين ومصريين اثنين.

وأكد مكتب الإعلام وصول المهاجرين منتصف ليلة الجمعة إلى نقطة الإنزال بالخمس، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.

يشار إلى أن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي في الأول من مايو الجاري جميعهم رجال من عدة دول أفريقية عربية.

وقالت القوات البحرية، أنه نظرا لتسيير دوريات مكتفة لحرس السواحل لتأمين الساحل من أي اختراق ومكافحة عمليات التهريب تمكنت دورية تابعة للمحور البحري القتالي (القطاع الأوسط)، أمس الثلاثاء من رصد قارب عليه مجموعة مهاجرين غير شرعيين على قارب مطاطي متهالك، عددهم 96 مهاجر وكلهم رجال”.

وأضاف البيان إلى أن “المهاجرون غير شرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة ومن بنغلاديش بينهم 41 من السودان، و6 من الجزائر، واثنان من المغرب، و3 من النيجر، وإثيوبي واحد، وتونسي، وليبي، و41 من بنغلاديش”.