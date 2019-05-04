قيادي بحركة النهضة الإخوانية: نحمد الله على أن تونس بها حركة النهضة ولسنا مثل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال القيادي في حركة النهضة التونسي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، نور الدين البحيري إن الحركة تخلت عن الحكم مراعاة للمصلحة العليا لتونس، مؤكدا أن الحركة نأت بنفسها وبتونس عن ماوقعت به بعض البلدان الأخرى.

وأضاف في حوار إذاعي، بثه “راديو اكسبراس اف ام” اليوم السبت، أنه بالنظر إلى الأزمات المتلاحقة التي تعيشها ليبيا،” فأننا نحمد الله على أن تونس بها حركة النهضة”، مشيرا إلى تجنيب الحركة مصير الحرب الذي تعيشه ليبيا منذ أحداث عام 2011م.

وأشار البحيري إلى تكامل النهضة، موضحا أنهم يعملون كفريق واحد وهو مافسره بـ”سر النجاح”، في العمل من أجل تونس .