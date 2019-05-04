أمن الجفرة تعلن حالة النفير لتأمين المدينة خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن الجفارة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا عميد ناصر إلطيف تعليماته بتشكيل قوة من منتسبى المديرية من ضباط وضباط الصف وأفراد لمباشرة العمل بتشكيل دوريات راكبة والتمركز في بعض البوابات والأماكن المزدحمة وخاصة منطقة السوانى الكريمية الساعدية .

وتهدف الخطة – بحسب المديرية – إلى تسهيل حركة المرور وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا، والمجاهرة بالأمن وفرض الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وكلف مدير أمن الجفارة عدد من الدوريات للتمركز بمنطقة السوانى الكريمية, برئاسة رئيس قسم النجدة, وإعداد خطة أمنية للمراكز المذكورة وتكليف المساعد للشؤون الأمنية بمتابعة هذه الخطة.

والجدير بالذكر بأن هذه الخطة تحت أشراف مباشر من قبل مدير أمن الجفارة.

وعقد مدير أمن الجفرة أمس الأول اجتماع موسع برؤساء المراكز والأقسام والوحدات بمقر قسم البحث الجنائي بمنطقة المايه، تناول خلاله تراجع مستوى الأمن بالمنطقة.

وأصدر إلطيف تعليماته لتفعيل مركز شرطة السواني والكريمية والساعدية والعزيزية.

ووفق ما نشرت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، فقد ناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى الجريمة وتسلل بعض المجرمين الفارين من المنطقة والمطلوبين لارتكاب جرائم قتل وخطف.

وتوعد مدير أمن الجفارة باتخاذ أشد العقوبات ضد المقصرين والذين لم يلتحقوا بأعمالهم خلال 48 ساعة.