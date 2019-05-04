مصر تحذر تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت السلطات المصرية بيانا، اليوم السبت، حذرت فيه تركيا من نوايا البدء في الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية، حول ما أعلن عن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

بيان صحفي بشأن التطورات في منطقة شرق المتوسط***أكدت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 مايو… Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Saturday, May 4, 2019

وحذرت الخارجية من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.