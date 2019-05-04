بعد تأكيده على وحدة ليبيا .. الرئاسي يرحب بتصريحات السيسي ويطالبه بالعمل معه  

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يدعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وإنهم متمسكون بوحدة أراضيها.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحث فيه الجانبان آخر تطورات الأحداث في ليبيا.

وأكد السيسي دعم مصر لمختلف جهود التسوية السياسية، وفقا لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا، ودعم مؤسساتها، واحترام إرادة شعبها، بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط، على حد قوله.

ومن جهته، رحب المجلس الرئاسي بتصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دعم مصر لمكافحة الإرهاب في ليبيا، إلا أنه شدد على ضرورة أن يكون التعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد معيتيق، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الجمعة، إن “الشعب المصري والحكومة المصرية والرئيس المصري يعلمون جيدا أن أكثر من 60 بالمئة من الجيش الليبي موجودون في غرب ليبيا، وعندما تحدثنا عن توحيد المؤسسة العسكرية كانوا واضحين ويعرفون أيضا ما الذي يلزم لذلك، وأن طرابلس فيها قوات عسكرية نظامية”.

واعتبر معيتيق، تعليقا على “رسالة” السيسي التي تحدث فيها عن دعم جهود مكافحة الإرهاب، أنها “عامة وموجودة لدى الجميع، ومحاربة الإرهاب كلمة فضفاضة يمكن أن تستعمل بكثير من الطرق”، وتابع مشددا: “نحن حاربنا الإرهاب فهل يستطيع أحد أن يقول إننا لم نفعل ذلك؟ حفتر هو من لم يحارب الإرهاب، هو من جعل الإرهاب يخرج من درنة ويتجه لسرت”.

وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: “حفتر يحارب من أجل أن يصل للسلطة، واليوم مستمر في حربه من أجل الوصول للسلطة… أما محاربة الإرهاب فنحن نرحب بها، 1000 ترحيب بكلام السيد السيسي حول محاربة الإرهاب، لكن معنا نحن، وليس مع شخص انقلابي يسعى للوصول للسلطة”.

يشار إلى أن السيسي استقبل منتصف أبريل الماضي قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث أكد له دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي .