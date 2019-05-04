بعد مباركة هجوم سبها .. داخلية الوفاق: “حفتر” فشل في الترويج بأنه يحارب الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت وزارة داخلية حكومة الوفاق المدعومة دوليا، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، فشل في الترويج لنفسه بأنه يحارب الإرهاب.

وأكدت في بيان نشره مكتبها الإعلامي، اليوم السبت، أن حكومة الوفاق حاربت الإرهاب في مدينة سرت، وتمكنت من تقديم 500 شخص منتمين لداعش وجماعات متطرفة أخرى، إلى العدالة وهم محتجزون الآن بالسجن الرئيسي بطرابلس.

وأضافت أن “حفتر” يستخدم بشكل أساسي، “مجرمين محترفين”، أمثال محمود الورفلي، ومحسن الكاني.

وتابعت ” هذا المجرم يفرض حالة من البؤس وحظر الحركة والتنقل وهي حقوق مناطة وفق الدستور المؤقت، في مدينتي ترهونة، وغريان، وحولهما إلى قواعد عسكرية لهجومه وتوقفت حياة الموطنين هناك”.

وأشارت داخلية الوفاق في بيانها، إلى أنها ألقت القبض على شخصين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، حاولوا استغلال الأوضاع الأمنية المضطربة، لتنفيذ بعض المخططات الإرهابية. موضحة أنهما رهن الاحتجاز، وجاري التحقيق معهما.

وأشادت داخلية الوفاق، بقواتها في الحفاظ على الأمن، وتدعوهم لمواصلة جهودهم.

وتأتي هذه التصريحات عقب تبنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي استهدف مقر الكتيبة 160 مشاة التابعة للقوات المسلحة في سبها وأسفر عن مقتل 9 جنود قتل أحدهم ذبحًا.

والغريب أن بعض الصفحات تحدثت عن الهجوم قبل وقوعه بساعات حيث أكدت صفحة تحمل أسم “الصفحة الرسمية – الرائد عماد الطرابلسي” أن “ثوار ليبيا في الجنوب سيقولون كلمتهم – عملية بركان الغضب”.

فيما ذكرت صفحة باسم “غرفة عمليات القوة الثالثة” :”أن قوة حماية الجنوب تقوم بعملية نوعية ناجحة على أوكار المرتدين (مركز التدريب بسبها) انتظروا التفاصيل”.