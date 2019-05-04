خلال لقائه بمشايخ الغرب الليبي .. سلامة يتعهد بمواصلة تقديم الدعم للمدنيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، الأوضاع الأمنية والإنسانية في طرابلس مع وفدا من مشايخ القبائل من الغرب والوسط، وطرابلس الكبرى.

وبحسب تغريدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن الاجتماع الذي عقده أمس الجمعة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، ناقش مستجدات الوضع الأمني في البلاد.

وتعهد لسامة، بمواصلة تقديم الدعم الكامل لمساعدة المدنيين المتضررين من القتال.

‏وفي ذات الشأن، اجتمع الممثل سلامة ونائبته للشؤون السياسية وممثلين عن الوكالات الإنسانية في الأمم المتحدة مع الوزير عثمان عبد الجليل ولجنة الطوارئ في حكومة الوفاق وبحثوا معهم سبل تعزيز التنسيق لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع .