بعد إعلان إخوان تونس موقفهم لدعم حكومة الوفاق .. قوات الأمن التونسي تضبط 7 مليارات بالعملة الصعبة في طريقها لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد يوم واحد من زجت جماعة الإخوان المسلمين التونسية ممثلة في ذراعها السياسي حركة النهضة بنفسها وبكامل ثقلها من خلال تصريحاتها وبيانتها في أتون الحرب الدائرة بجنوب طرابلس معلنة انحيازها التام لحكومة الوفاق بعد أن كانت تدعوها بأحد أطراف النزاع، ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .

وأعلنت وحدات الحرس الديواني التونسس ببن قردان في ولاية مدنين أنه بفضل جهود استخباراتية من إحباط محاولة تهريب أكثر من 370 ألف يورو وقرابة 200 ألف دولار.

وأشار بيان صحفي صادر عن الحرس الديواني التونسي أمس الجمعة إلى تمكن قواته من جمع معلومات استخباراتية دقيقة بشأن عزم مسافرين ليبيين تهريب هذا المبلغ حيث تم رصد السيارة المشبوهة التي تقلهم ونصب كمين لها على الطريق الرابطة بين مدينة بن قردان والمعبر الحدودي في مدينة الذهيبة.

وأضاف البيان أن تفتيش السيارة الدقيق قاد إلى العثور على هذه المبالغ في خزان الوقود وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه العلمية بعد إعلان وزير الخارجية السابق بتونس رفيق عبدالسلام – وهو قيادي بحركة النهضة وهو صهر زعيمها راشد الغنوشي والمعروف بمواقفه الصريحة في دعم جماعة الإخوان المسلمين، وقال عبدالسلام : ” هناك حرب طاحنة تدور رحاها على حدود طرابلس بزعامة خليفة حفتر المدعوم من المحور العربي المعادي للتغيير والحريّة، وذلك في مواجهة حكومة السراج المعترف بها دوليا ، وليس سراً القول بأن حفتر يدير حربه نيابة عن المحور المصري الخليجي الذي زوده بالمال والسلاح، ووفر له الغطاء السياسي والمالي في إطار مشروع الثورات المضادة لإشاعة القتل والخراب في ليبيا الشقيقة ” .

وبكل صراحة أعلنها القيادي في حزب النهضة التونسي : ” نحن لسنا محايدين في هذه المعركة التي تدور على حدودنا، بل لا نملك إلا أن ننحاز لحكومة طرابلس وقواها الصامدة في مواجهة هذا المخطط العدواني الذي تقوم به قوات حفتر التي تسمي نفسها زوراً وبهتانا بالجيش الوطني، وهي في الحقيقة عبارة عن مليشيا كبيرة لا غير تضم مجموعات من العسكريين السابقين ومن السلفيين المداخلة الذين يمثلون النموذج المكثف للتطرف والإرهاب واستحلال دماء الأبرياء باسم الدين، حسب قوله ” .

ولم يثبت حتى الآن دعم دول الخليج ومصر حفتر بالأموال، كما زعم القيادي في جماعة الإخوان التونسي .

وتحقق جهات الأمن التونسي مع الليبيين الذي تم القبض عليها ومعهم هذا المبلغ الكبير، في محاولة منها للكشف عن تفاصيل هذه القضية خاصة أن هذا المبلغ يعد أكبر كمية تم ضبطها .

ومن جهته، عبّر الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي عن رأيه حول معركة طرابلس الدائرة قائلا “جزء من مصيرنا ومصير الأمة يلعب في معركة طرابلس والناس عندنا غير معنيين وكأن المعركة تهمّ أهل المريخ”.

وأكد المرزوقي – عبر صفحته على فيسبوك- أن هذه المعركة “صراع بين الربيع العربي” وما سماه “محور الشر الإماراتي السعودي المصري”، حسب قوله .

وأضاف “معركة طرابلس صراع بين مشروع الثورة لخلق شعوب المواطنين وبين مشروع النظام العربي القديم المحافظ بأي ثمن على شعوب الرعايا”.

وفي ذات السياق، أكد المرزوقي أنه “صراع بين مشروع دمقرطة دولنا وبين النفاق الغربي الذي لا يريد لنا إلا دكتاتوريات تابعة له .