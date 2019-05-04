داعش تتبنى هجوم سبها…وصفحات تابعة للوفاق تبنته وباركته فما الرابط؟

أخبار ليبيا24

تبنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي استهدف مقر الكتيبة 160 مشاة التابعة للقوات المسلحة في سبها وأسفر عن مقتل 9 جنود قتل أحدهم ذبحًا.

والغريب أن بعض الصفحات تحدثت عن الهجوم قبل وقوعه بساعات حيث أكدت صفحة تحمل أسم “الصفحة الرسمية – الرائد عماد الطرابلسي” أن “ثوار ليبيا في الجنوب سيقولون كلمتهم – عملية بركان الغضب”.

فيما ذكرت صفحة باسم “غرفة عمليات القوة الثالثة” :”أن قوة حماية الجنوب تقوم بعملية نوعية ناجحة على أوكار المرتدين (مركز التدريب بسبها) انتظروا التفاصيل”.

أما صفحة أخرى باسم “عملية وادي الدوم 2″ قالت :”إن قوات الجيش بقيادة علي كنه تسيطر على معسكر (جبريل بابا) أو مايعرف بمركز التدريب وقوة أخرى تتبع الوفاق تشتبك مع قوة في مطار سبها ومستودع النفط ولازالت الاشتباكات مستمرة”.

وشخص يدعى “ناجي الحاج” يقول :”المنطقة الدفاعية الجنوبية للجيش الليبي لحكومة الوفاق تشن هجومًا على مليشيا 160 التابعة لمليشيات الأسير حفتر في مطار سبها وحتى هذه المرة الهجوم بقيادة العقيد حسن موسى”.

ويقول “سليمان فوناس” :”إن مقر كتيبة التدريب بجانب مطار سبها استهدفها أحرار قوة الجيش الوطني لحكومة الوفاق في الجنوب ليلة أمس بضربات دمرت معظم مخازنها التي كانت أهم مراكز الدعم لحفتر وغنم ذخائر وآليات”.

وكشف “جلال ابن ال القبي” :”أن هجومًا عنيفًا على مطار سبها والمستودع حسب المعلومات الأولية”، وختم هذا الشخص الذي يبدو أنه مقاتل منشوره بهاشتاق “قواتنا تتقدم” في إشارة إلى قوات حكومة الوفاق.

وعقب هذا التشفي والمباركة لهذه العملية الإرهابية التي أسفرت عن مقتل جنود ليبيين من قبل صفحات تابعة لحكومة الوفاق أعلن تنظيم “داعش” الارهابي مسؤوليته عن الهجوم بشكل رسمي.

وكشف التنظيم أن من أسماهم بجنود الخلافة شنوا هجومًا فجر اليوم السبت على مواقع لقيادة القوات المسلحة الليبية في مدينة سبها وتحديداً كتيبة جبريل البابا واشتبكوا مع القوات المسلحة بمختلف أنواع الأسلحة.

وذكر التنظيم الإرهابي أن جنود التنظيم تمكنوا من قتل 16 جندي من جنود القوات المسلحة التابعين للكتيبة، إضافة إلى أنهم هربوا السجناء بعد أن اقتحموا سجن المعسكر .