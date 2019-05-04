فلاي سيرنايكا تكشف عن رحلة مشبوهة للوفاق دون مسافرين إلى أنقرة ومصراتة ومعيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت صفحة “Fly Cyrenaica” المتخصصة في متابعة حركة الملاحة الجوية بالمطارات أن حكومة الوفاق المدعومة دوليا، استخدمت إحدى أكبر الطائرات الستة الموجودة في المطار بعد صيانتها، من طراز إيرباص 330، وتركت المسافرين عالقين، في تونس ومدينة الأسكندرية المصرية.

وبحسب الصفحة – في تدوينة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الجمعة – فإن الطائرة التي استخدمتها حكومة الوفاق، غادرت البلاد إلى العاصمة التركية، أنقرة وعادت إلى مطار مصراتة، وهبطت أخيرا إلى مطار معيتيقة.

قال تعالى :: ( و ما شهدنا إلا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين )تعطلت رحلات الخطوط الجوية الليبية مرتين هذا الاسبوع… Posted by Fly Cyrenaica on Friday, May 3, 2019

وأعربت الصفحة عن قلقها من “الغموض” الذي يكتنف هذه الرحلة، مشيرة إلى أن السعة المقعدية للطائرة والتي تتجاوز الـ 270 مقعدا، وطاقة الشحن الكبيرة، ومغادرة الطائرة بدون مسافرين، هي أسباب تدفع بالقول إلى أن هذه الرحلة “مشبوهة”.

وتوقفت رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية مرتين خلال أسبوع، بسبب أعمال الصيانة التي تتم بستة طائرات، بينما تقلع طائرة واحدة من مطار معيتيقة بطرابلس.

وأرجعت الصفحة سبب تراكم الرحلات في أخر 12 ساعة من يوم أمس الجمعة، إلى تعطل في الطائرة الوحيدة التي تعمل، وتسبب هذا العطل في إرجاء الرحلات، لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

وأوضحت أن مطار معيتيقة يوجد به ثلاث طائرات من طراز الأيرباص، وكذلك طائرة من طراز سي أر جي 900، مبينة أن الخطوط الجوية الليبية في مطار بنينا تستخدم طائرة واحدة فقط تقوم برحلات داخلية إلى الكفرة وسبها ومعيتيقة ورحلات دولية إلى الأسكندرية وعمان وتونس وأسطنبول ورحلات العمرة.