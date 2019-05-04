البلدي سبها يناشد المجتمع الدولي دعم الجيش لمحاربة الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان المجلس البلدي سبها الهجوم الإرهابي الذي وقع فجر اليوم السبت على مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني والذي خلف 9 قتلى من جنود الكتيبة .

وناشد المجلس في بيان له القيادة العامة، تكليف قوة لحماية وتأمين المرافق الحيوية بالجنوب، وتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة الموجودة بالمدينة.

وأكد المجلس أهمية دعم الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة في تطهير البلاد من الإرهاب؛ مناشدًا المجتمع الدولي تقديم الدعم لهذه الجهود، بما يسهم في بناء دولة المؤسسات والقانون التي يتطلع لها كافة الليبيين، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأعلن مركز سبها الطبي، في وقت سابق، اليوم، أنه استقبل 9 قتلى إثر الهجوم الذي شنه مسلحون فجر اليوم، على مقر «الكتيبة 166» التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في سبها.

وأكد المركز، في بيان مقتضب، أنه لا يوجد جرحى بين الذين استقبلهم، فيما لم يشر إلى هوية القتلى .