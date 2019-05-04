مدير مطار سبها ينفي وقوع أي هجوم على المطار

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة اليوم السبت وقوع أي هجوم على المطار تزامنًا مع الهجوم على مقر الكتيبة 160 مشاة فجر اليوم.

وأكد أوحيدة في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الهجوم تم على مقر الكتيبة 160 مشاة و التي تبعد 4 كيلو متر عن المطار و تقع في محيطه.

وأوضح مدير مطار سبها الدولي أن مايشاع من أخبار عن الهجوم على المطار هي معلومات وأخبار غير صحيحة ومغلوطة.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت فجر اليوم السبت مقر الكتيبة 160 مشاة التابعة للجيش الوطني وأسفر الهجوم عن مقتل 9 جنود دون معرفة هوية المهاجمين.