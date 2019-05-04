مصدر طبي: 9 قتلى من الكتيبة 160 مشاة التابعة للجيش الليبي في سبها

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر طبي في مركز سبها الطبي أن حصيلة الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني الليبي فجر اليوم السبت كانت 9 قتلى من جنود الكتيبة.

وأوضح المصدر الطبي لـ”أخبار ليبيا24″ أن المهاجمين قاموا بتصفية 8 أشخاص بالرصاص عن قرب وذبح الشخص التاسع في الهجوم على مركز التدريب في الكتيبة.

وأكد مصدر عسكري في سبها لـ “أخبار ليبيا24” أن مجموعة مسلحة لم تتضح هويتها بعد هاجمت مقر الكتيبة 160 التابعة للجيش الوطني الليبي؛ الواقعة بالقرب من مدخل المدينة.

وأوضح ذات المصدر أن أفراد الكتيبة دخلوا في اشتباك مسلح مع المهاجمين استمر عدة ساعات قبل أن ينجحوا في دحر المسلحين واستعادة السيطرة على المنطقة المحيطة بالمطار والكتيبة.

وأشار إلى أن حالة من الهدوء تسود منطقة الكتيبة؛ موضحا أن هذا الهجوم كان متوقعا لذا تمكن أفراد الجيش من صده.

الجدير بالذكر أنه خلال اليومين الماضيين تم رصد تحركات مشبوهة وحدثت مناوشات بسيطة، ما اضطر الشباب المساند القدوم إلى مقر الكتيبة والتجمع هناك لمساندتها في حال وقوع أي هجوم، وبعد رجوع الشباب المساند إلى منازلهم وقع الهجوم على الكتيبة أمس الجمعة.

يشار إلى أنه حتى اللحظة لم تتبنى أي جهة هذا الهجوم الذي يتزامن مع عمليات القوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس.