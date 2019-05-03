خالد مخلوف حكمًا في منافسات بطولة العالم للقوة البدنية في السويد

خالد مخلوف حكمًا في منافسات بطولة العالم للقوة البدنية في السويد

أخبار ليبيا24

قال الحكم الدولي خالد عبدالسميع مخلوف إنه رُشح ضمن الحكام الذين سيحكمون في منافسات بطولة العالم للقوة البدنية التي ستقام في السويد.

وأضاف مخلوف خلال تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه من المقرر انطلاق البطولة في الرابع من يونيو المقبل، وتستمر حتى منتصف الشهر ذاته.

وتابع الحكم الدولي :”كنت أتمنى مشاركة المنتخب الوطني لأن ليبيا تعد من الدول الأولى في العالم بهذه اللعبة، وأنا سعيد لهذا الترشيح الذي سيرفع اسم ليبيا في هذا المحفل”.

وكان الحكم الدولي خالد عبدالسميع مخلوف قد نال في أكتوبر من العام الماضي خلال بطولة أفريقيا التي نظمتها المملكة المغربية شارة التحكيم الدولي في لعبة القوة البدنية، مايعد الثاني في ليبيا بعد الدكتور رفيق الكوافي.

ومخلوف هو ابن بطل الملاكمة المعروف الراحل عبدالسميع مخلوف، وشقيق بطل العالم السابق في القوة البدنية ومؤسس اللعبة في ليبيا الراحل محمد عبدالسميع مخلوف، وشقيق مدرب منتخب ليبيا الحالي للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام طارق عبدالسميع مخلوف.