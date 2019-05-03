الدراما العربية في رمضان2019| سوريا تعود لمنافسة مصر

يبدو أن المنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2019، لن تكون سهلة أبدًا، فى ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الدراما فى الوطن العربي، ومحاولة سوريا أن تستعيد مكانتها مرة أخرى، ومحاربة الدراما اللبنانية على الباقى رغم كل الظروف السياسية التي تمر بها، وتشهد حدة المنافسة بين الدراما المصرية ونظيراتها السورية واللبنانية والخليجية، بعد اتجاه أغلب النجوم العرب إلى أوطانهم من أجل دعم بلادهم، فى ظل غياب كبار النجوم عن المسلسلات المصرية، عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا، الذين كانوا يحظون بمتابعة كبيرة داخل الوطن العربي.

وإليكم خريطة الموسم الدرامي العربي خلال الموسم الرمضاني المقبل، ورصد لأهم وأبرز المسلسلات ونجومهم والجهات المنتجة لهم والقنوات العارضة..

1- مسلسلات

تنافس الدراما المصرية خلال موسم رمضان المقبل بـ25 عملا، هي: «كلبش 3» بطولة أمير كرارة، «قمر هادي» بطولة هاني سلامة، «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، «أبو جبل» بطولة مصطفى شعبان، «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، «علامة استفهام» بطولة محمد رجب، «زلزال» بطولة محمد رمضان، «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، «بركة» بطولة عمرو سعد، «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز.

«لآخر نفس» بطولة ياسمين عبد العزيز، «فكرة بمليون جنيه» بطولة على ربيع، «البرنسيسة بيسة» بطولة مي عز الدين، «ابن الأصول» بطولة حمادة هلال، «اللعبة» بطولة شيكو وهشام ماجد، «هوجان» بطولة محمد إمام، «بدل الحدوتة 3» بطولة دنيا سمير غانم، «زي الشمس» بطولة دينا الشربيني، «الواد سيد الشحات» بطولة أحمد فهمي، «سوبر ميرو» بطولة إيمي سمير غانم، «الزوجة الـ18» بطولة حسن الرداد، «حدوتة مرة» بطولة غادة عبد الرازق، «قابيل» بطولة محمد ممدوح، «ياسمينا» بطولة حورية فرغلي.

بينما تشارك الدراما السورية بـ17 مسلسلا، هي: «الحرملك» بطولة جمال سليمان، «دقيقة صمت» بطولة كاريس بشار، «سلاسل ذهب» بطولة بسام كوسا، «كونتاك» بطولة أمل عرفة، «مقامات العشق» بطولة يوسف الخال، «أثر الفراشة» بطولة عبدالهادي الصباغ، «غفوة القلوب» بطولة أحمد الأحمد، «نبض» بطولة عبد المنعم عمايري، «حركات بنات» بطولة ليليا الأطرش، «الجوكر» بطولة وائل زيدان، «عيلة علي الموضة» بطولة حنان اللولو، «ككرم منجل» بطولة جيما دريوسي، «الحلاج» بطولة منذر رياحنة، «عندما تشيخ الذئاب» بطولة سلوم حداد، «ناس من ورق» بطولة سلمى المصري، «مسافة أمان» بطولة كاريس بشار، «ورد أسود» بطولة فادي صبيح.

ويتلو الدراما المصرية والسورية، الدراما اللبنانية، التي وصل عدد مسلسلاتها التي تتحضر لرمضان 2019، إلى 6 أعمال، هي: «خمسة ونص» بطولة قصي خولي، «الهيبة (الحصاد)» بطولة تيم حسن، «دقيقة صمت» بطولة عابد فهد وإنتاج مشترك بين سوريا ولبنان، «غربة» بطولة كارلوس عازار، «بروفا» بطولة ماغي بو غضن وأحمد فهمي، «رصيف الغرباء» بطولة وداد جبور.

أما الدراما الخليجية (الكويت، البحرين، عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات)، فتنافس خلال رمضان المقبل بـ19 مسلسلا، هي: «أنا عندي نص» بطولة هدى الخطيب، «حدود السر» بطولة حياة الفهد، «سواها البخت» بطولة هيا الشعيبي، «موضى قطعة من ذهب» بطولة داود حسين، «وما أدراك ما أمي» بطولة إلهام الفضالة، «حضن الشوك» بطولة إبراهيم الحربي، «العذراء» بطولة شجون الهاجري، «عذراء» بطولة شجون الهاجري، «حضن الشوك» بطولة إبراهيم الحربي، «أنا عندي نص» بطولة سعاد عبد الله، «الديرفة‎» بطولة محمد المنصور، «حكايات ابن الحداد» بطولة سعاد علي، «جديمك نديمك» بطولة جابر نغموش، «سدرة» بطولة سعد الفرج، «اختراق» بطولة عبد المحسن النمر، «على جنب» بطولة فايز المالكي، «العاصوف 2» بطولة ناصر القصبي، «سوق الدماء» بطولة تركي اليوسف، «يلا نسوق» بطولة مريم الغامدي.