الدراما العربية في رمضان2019| سوريا تعود لمنافسة مصر
مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2019، نقدم لكم قائمة بالأعمال المصرية، السورية واللبنانية والخليجية، التي ستعرض خلال ماراثون الدراما وأهم القنوات الناقلة لها
وإليكم خريطة الموسم الدرامي العربي خلال الموسم الرمضاني المقبل، ورصد لأهم وأبرز المسلسلات ونجومهم والجهات المنتجة لهم والقنوات العارضة..
1- مسلسلات
تنافس الدراما المصرية خلال موسم رمضان المقبل بـ25 عملا، هي: «كلبش 3» بطولة أمير كرارة، «قمر هادي» بطولة هاني سلامة، «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا، «أبو جبل» بطولة مصطفى شعبان، «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، «علامة استفهام» بطولة محمد رجب، «زلزال» بطولة محمد رمضان، «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، «بركة» بطولة عمرو سعد، «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز.
«لآخر نفس» بطولة ياسمين عبد العزيز، «فكرة بمليون جنيه» بطولة على ربيع، «البرنسيسة بيسة» بطولة مي عز الدين، «ابن الأصول» بطولة حمادة هلال، «اللعبة» بطولة شيكو وهشام ماجد، «هوجان» بطولة محمد إمام، «بدل الحدوتة 3» بطولة دنيا سمير غانم، «زي الشمس» بطولة دينا الشربيني، «الواد سيد الشحات» بطولة أحمد فهمي، «سوبر ميرو» بطولة إيمي سمير غانم، «الزوجة الـ18» بطولة حسن الرداد، «حدوتة مرة» بطولة غادة عبد الرازق، «قابيل» بطولة محمد ممدوح، «ياسمينا» بطولة حورية فرغلي.
بينما تشارك الدراما السورية بـ17 مسلسلا، هي: «الحرملك» بطولة جمال سليمان، «دقيقة صمت» بطولة كاريس بشار، «سلاسل ذهب» بطولة بسام كوسا، «كونتاك» بطولة أمل عرفة، «مقامات العشق» بطولة يوسف الخال، «أثر الفراشة» بطولة عبدالهادي الصباغ، «غفوة القلوب» بطولة أحمد الأحمد، «نبض» بطولة عبد المنعم عمايري، «حركات بنات» بطولة ليليا الأطرش، «الجوكر» بطولة وائل زيدان، «عيلة علي الموضة» بطولة حنان اللولو، «ككرم منجل» بطولة جيما دريوسي، «الحلاج» بطولة منذر رياحنة، «عندما تشيخ الذئاب» بطولة سلوم حداد، «ناس من ورق» بطولة سلمى المصري، «مسافة أمان» بطولة كاريس بشار، «ورد أسود» بطولة فادي صبيح.
ويتلو الدراما المصرية والسورية، الدراما اللبنانية، التي وصل عدد مسلسلاتها التي تتحضر لرمضان 2019، إلى 6 أعمال، هي: «خمسة ونص» بطولة قصي خولي، «الهيبة (الحصاد)» بطولة تيم حسن، «دقيقة صمت» بطولة عابد فهد وإنتاج مشترك بين سوريا ولبنان، «غربة» بطولة كارلوس عازار، «بروفا» بطولة ماغي بو غضن وأحمد فهمي، «رصيف الغرباء» بطولة وداد جبور.
أما الدراما الخليجية (الكويت، البحرين، عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات)، فتنافس خلال رمضان المقبل بـ19 مسلسلا، هي: «أنا عندي نص» بطولة هدى الخطيب، «حدود السر» بطولة حياة الفهد، «سواها البخت» بطولة هيا الشعيبي، «موضى قطعة من ذهب» بطولة داود حسين، «وما أدراك ما أمي» بطولة إلهام الفضالة، «حضن الشوك» بطولة إبراهيم الحربي، «العذراء» بطولة شجون الهاجري، «عذراء» بطولة شجون الهاجري، «حضن الشوك» بطولة إبراهيم الحربي، «أنا عندي نص» بطولة سعاد عبد الله، «الديرفة» بطولة محمد المنصور، «حكايات ابن الحداد» بطولة سعاد علي، «جديمك نديمك» بطولة جابر نغموش، «سدرة» بطولة سعد الفرج، «اختراق» بطولة عبد المحسن النمر، «على جنب» بطولة فايز المالكي، «العاصوف 2» بطولة ناصر القصبي، «سوق الدماء» بطولة تركي اليوسف، «يلا نسوق» بطولة مريم الغامدي.
2- الجهات المنتجة
تتولى إنتاج الدراما المصرية خلال موسم رمضان 2019، 4 شركات، هي: «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وتنافس بـ15 مسلسلا: «كلبش3، لآخر نفس، أبو جبل، البرنسيسة بيسة، زلزال، حكايتي، هوجان، علامة استفهام، طلقة حظ، لمس أكتاف، قمر هادي، الواد سيد الشحات، ابن أصول، من أول نظرة، بركة»، «إخوان صباح» للمنتج اللبناني صادق أنور صباح، تنافس بـ«فكرة بمليون جنيه، ولد الغلابة»، «سكرين 2000» للمنتج أمير شوقي، تنافس بمسلسل «اللعبة»، «إم بي أيه للإنتاج» للمنتج محمود شمس، تنافس بمسلسل «حدوتة مرة» والمنتج طارق الجنايني يشارك فى السباق بمسلسل «مملكة إبليس».
ويتولى إنتاج الدراما السورية، خلال الموسم الرمضاني عدة جهات، هي: شركة «كلاكيت» للإعلام والإنتاج والتوزيع الفني، ولها مسلسل «الحرملك»، «سيدرز آرت برودكشن» تنافس بـ«دقيقة صمت»، «جولدن لاين» تنافس بـ«سلاسل ذهب»، «إيمار الشام» للإنتاج الفني والتوزيع وتنافس بـ«كونتاك» و«مسافة أمان»، شركة MR7 للإنتاج الفني، بمسلسل «مقامات العشق»، بينما تنتج المؤسسة العامة للإنتاج التليفزيوني والإذاعي، 6 مسلسلات، هي؛ «أثر الفراشة، ومضات، أحلام مدفونة، ناس من ورق، عن الهوى والجوى، غفوة القلوب» و«شاميانا» للإنتاج الفني، تنتج مسلسل «نبض».
وفي لبنان، يتصدر الإنتاج، صادق الصباح وينافس بـ4 أعمال، هي: «الهيبة- الحصاد، راصور: دولار، مافيي، دقيقة صمت»، بينما تنافس شركة «أفلام إيجل» بعملين «بروفا، أسود»، أما الدراما الخليجية التى تنافس بنحو 20 عملا، ففي الكويت تنافس المجموعة الفنية بـ«حدود الشر، وما أدراك ما أمي، عذراء، سواها البخت»، وينتج تليفزيون الكويت عدة أعمال: «سبع أبواب، العاصفة، عطيتك عيوني»، ينتج تليفزيون المملكة العربية السعودية «اختراق، بدون فلتر 2».
3- القنوات العارضة
تعرض الدراما المصرية على عدة قنوات فضائية: «cbc، dmc،ONE ، الحياة، النهار، صدى البلد» بالإضافة إلى حصول مجموعة MBC على حقوق عرض بعض الأعمال المصرية، بينما تعرض المسلسلات السورية واللبنانية على عدة قنوات «MBC، MTV، سما، السومرية»، والدراما السعودية على كل من «روتانا خليجية وLBC وSBC».
أما الميزانيات التي تخص كل دولة على حدة، فلم تكن دقيقة، ولكنها بالتأكيد انخفضت إلى حد كبير فى مصر، وشملت الأجور والميزانيات الموجهة للإنتاج.