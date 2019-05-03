منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع أعدد القتلي والجرحى والنازحين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العليمة الدكتور أحمد العليقي أن الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس أسفرت عن سقوط 392 قتيلاً، و 1936 جريحًا، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية حتى يوم أمس الخميس الموافق الثاني من مايو الجاري .

وقال العليقي إن الأزمة في طرابلس أدت إلى نزوح عدد كبير من الأهالي، مشيرًا إلى أن النازحين حتى الآن يقدر بنحو 50.000 شخص.

وقد نشرت منظمة الصحة العالمية ثلاث فرق طبية طارئة يقدمون الخدمات الطبية والتي تشكل الجراحية جزء منها حيث وصل عدد العمليات الجراحية التي أجريت أكثر من 170 عملية، هذا فضلاً عن تزويدهم بمجموعات دوائية تكفي لعلاج اكثر من 70000 مصاب.

هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة.