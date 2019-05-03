الحرس البلدي طبرق يسحب “البصل الأحمر” المحظور من الأسواق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بطبرق مصطفى عوض زاكي قيام دوريات الحرس البلدي بطريق بجولات تفتيشية على محلات بيع الخضروات لسحب البصل الأحمر المصري المحظور استيراده من السوق .

وقال زاكي – لأخبار ليبيا 24 – وصلتنا مكاتبات من المجلس التسييري والجمارك بمنفذ أمساعد بمنع استيراد البصل الأحمر المصري لثبوت استخدام مبيد حشري محظور عند زراعته .

وأوضح المسؤول أنه بالرغم من هذه التحذيرات إلا أنا بعض ضعفاء النفوس من المهربون قاموا بإدخال البصل بطرق غير شرعية وبيعه لمحال الخضروات في المدينة .

وأشار إلى أنه رغم كل هذه الإجراءات لسحب البصل الأحمر من السوق الليبي، إلا أنه لم نتحصل حتى هذه اللحظة على الإذن من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالسماح ببيع هذا النوع من عدمه .

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية ببوابة وادي السهل غرب طبرق من ضبط سيارة نقل ليبيا تنقل بصل أحمر مخبأ وسط أكياس من البصل الأبيض المسموح باستيراده .

يشار أن المملكة السعودية كانت في مقدمة الدول العربية التي منعت استيراد البصل المصري الأحمر لثبوت وجود مبيدات حشرية .