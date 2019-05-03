السد يقصي شمال بنغازي من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهل فريق السد للدور الـ 64 من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم للفرق التابعة للاتحاد الفرعي بنغازي.

وجاء تأهل السد عقب فوزه على شمال بنغازي بنتيجة (2-1)، اليوم الخميس، في اللقاء الذي احتضنة ملعب شهداء بنينا، حيثُ تقدم شمال بنغازي بهدف مهاجمه أحمد الشريف قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح السد في قلب النتيجة وتسجيل هدفين عن طريق أحمد فرج وحسام الدين فتحي ليحقق تأهل ثمين في مسابقة الكأس.

هذا وتأهل فريق النجوم بنغازي لدور 64 بعد تفوقه على المجاهد بنتيجة (4-3) الثلاثاء الماضي .