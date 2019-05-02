الهلال بطلا للدرجة الثانية في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق فريق الهلال طبرق على نظيرة البطنان بلخاثر بهدف مقابل لا شئ اليوم الخميس على أرضية ملعب نادي الصقور ضمن منافسات الأسبوع الخامس إياب والأخير في دوري الدرجة الثانية طبرق .

وسجل هدف الهلال محمد فتحي الفرجاني الذي توج هداف للمسابقة برصيد 15 هدف .

وبهذا الفوز تأهل الهلال طبرق للتصفيات النهائية وتوج بطلا لدوري الدرجة الثانية في طبرق .

المسابقة شارك فيها 5 فرق، وتصدر هلال طبرق ترتيب فرق الدرجة الثانية برصيد 21 نقطة وحل البطنان بلخاثر ثانيا بــ 18 نقطة، وبدر الجغبوب في المركز الثالث بــ 7 نقاط .