مشايخ المنطقة الغربية يعلنون وقوفهم كجانب اجتماعي مع المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم وفداً من شيوخ وأعيان المنطقة الغربية “الساحل والجبل، وطرابلس الكبرى، والوسطى”.

ناقش اللقاء مستجدات الوضع العام وتداعيات ما تتعرض له طرابلس ومدن أخرى من عدوان، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان تغطية احتياجات البلديات بصفة عامة في هذا الظرف الاستثنائي، والمتطلبات العاجلة للبلديات الواقعة في نطاق ومناطق المعارك.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الفعال الذي تقوم به المكونات الاجتماعية في دعم جبهات القتال، حسب وصفه .

وطمئن أعضاء الوفد على قواتهم المسلحة والقوات المساندة والأجهزة الأمنية، الذين يدافعون بشجاعة وبسالة عن طرابلس وعن حق الليبيين في بناء الدولة المدنية الحديثة.

من جانبهم، أدان أعضاء الوفد الاعتداء على طرابلس، معلنين عن دعمهم للمجلس الرئاسي وللقوات المسلحة والقوات المساندة، ووقوفهم كجانب اجتماعي سداً منيعاً أمام أية محاولة لاختراق الجبهة الداخلية، وحمايتها من أية محاولات للعبث بالاستقرار، مؤكدين رفضهم لعسكرة الدولة وأنه لا عودة مطلقاً للحكم الشمولي.