السراج: لن نقبل بوقف إطلاق النار حتى عودة القوات المعتدية من حيث أتت

السراج: لن نقبل بوقف إطلاق النار حتى عودة القوات المعتدية من حيث أتت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فائز السراج، إن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء بطرابلس، اليوم الخميس وطلب السراج الحضور في بداية حديثه بالدعوة للوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم على جبهات القتال فداء للوطن، وتحدث بعجالة عن بعض النقاط، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي .

وأوضح السراج أن “جميع الأطراف الداخلية والخارجية متفقة أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بانسحاب القوة المعتدية والعودة من حيث أتت، بدون ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث”.

وأضاف “بالنسبة للعودة للعملية السياسية فإن الوضع قبل 4 أبريل يختلف تماماً عن الوضع بعده، هناك متغيرات”.

وأردف “نحن لم ندع لنسف العملية السياسية بل كنا أحد أطرافها ونعمل على استمرارها، واستمرار التشاور، لكن هناك من نسفها وتسبب في أضرار كبيرة للنسيج المجتمعي بالإضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية”.

وأشار إلى أن “شبابنا يستميتون في الدفاع عن عاصمتهم وعن مشروع الدولة المدنية، وأن الأوضاع على الأرض جيدة”.