قوات الجيش تستنزف قوات الوفاق  وتعلن تحرير السبيعة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت قوات الجيش الوطني السيطرة اليوم الخميس على منطقة السبيعة بعد معارك شرسة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها اليوم عقب تحرير السبيعة، التقدم إلى مواقع أخرى ستعلن عنها في وقتًا لاحق .

وأوضحت الشعبة أن قوات الجيش تستعين بالأطقم الطبية وأجهزة الإسعاف والطواريء لانتشال جثث أفراد قوات الوفاق والتي فاقت الخمسين جثة في مختلف محاور القتال ومواقع الاشتباكات.

وتابعت الشعبة أن قوات الجيش تخوض حربًا ضروسًا في هذه الأثناء، وتستنزف قوات الوفاق وتتمكن من طرده من منطقة السبيعة، وتؤمنها بالكامل، وتتقدم باتجاه قلب العاصمة بعد استدراج قوات الوفاق بخطة محكمة والانقضاض عليهم .

وأشارت الشعبة إلى أن القوات المسلحة تتحفظ على 43 جثة من قوات الوفاق سقطوا خلال اشتباكات اليوم الخميس، كما أنها تتحفظ على 6 أفراد من قوا ت الوفاق كأسرى .

وفي ذات الشأن، قال قائد منطقة الخليج العسكرية بالقيادة العامة وقائد محور عين زارة جنوب طرابلساللواء فوزي المنصوري إن قواته تواصل التقدم بخطى ثابتة في محور عين زارة وسط تراجع للمليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تقاتل إلى في صف حكومة الوفاق.

المنصوري نفى انسحاب قواته في محور عين زارة ومواصلة تقدمها في محاور القتال المختلفة لتحرير طرابلس بتوجيهات القيادة العامة للجيش .

يشار إلى أن القوات المسلحة تتمركز من مطلع شهر ابريل الماضي داخل منطقة عين زارة بالقرب من مسجد فطرة وسط محاولة قوات الرئاسي المدعومة من المطلوبين محلياً ودولياً استعادة المناطق التي خسرتها دون تحقيق أي تقدم.