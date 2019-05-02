السراج لسلامة.. حكومة الوفاق عازمة على دحر العدوان على طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا فائز السراج، إن حكومة الوفاق عازمة على دحر العدوان، ولا كلام عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت، حسب قوله .

جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، الخميس، بطرابلس.

وأكد السراج خلال اللقاء على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين.

من جانبه، أكد سلامة أن المجتمع الدولي، يدرك بأنه لا حل عسكريا للأزمة، وأنه يبذل كل الجهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي الحرب، مشددا على رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدول حسب قوله.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني أطلق في الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية باسم “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، وتمكن من دخول أربع مدن تمثل المداخل الرئيسي لطرابلس وهي “صبراتة، صرمان غريان وترهونة”، وتوغلت القوات في الضواحي الجنوبية للعاصمة.