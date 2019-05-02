تحسبًا لأي طارئ .. وزارة الداخلية تدفع بتعزيزات أمنية لتأمين درنة خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة درنة وصول تعزيزات أمنية مساء أمس مكثَّفَة استعداداً لتنفيذ الترتيبات الأمنية رقم “1” لعام 2019 لتأمين المدينة، والصادرة من وزيرالداخلية إبراهيم بوشناف، وتحت أمرت عميد الدكتور محمد فرج .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوكريم إن آمر الترتيبات الأمنية لمدينة درنة عميد دكتور محمد فرج أصدر تعليماته بنشر عناصر الشرطة والبوابات الأمنية والدوريات التابعة لمديرية أمن شحات والأمن المركزي شحات، في مختلف مناطق المدينة، وذلك استعداداً للبدء في تنفيذ الخطة المعدة.

وأوضح بوكريم أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة وغير المسبوقة تأتي تمهيداً لتأمين المدينة خلال الشهر الفضيل .

وأكد أن أمر الترتيبات الأمنية درنة سيشرع في توزيع نقاط التفتيش على جميع مداخل ومخارج المدينة خوفاً من حدوث أي خروقات أمنية تعكر على المواطنين وزوار المدينة الاحتفالات بالشهر الكريم.

وأشار إلى أن الشرطة تقوم بحملات تفتيش لكل الداخلين والخارجين من المدينة من خلال البوابات الأمنية.

ومن جهته، أكد آمر الترتيبات الأمنية لمدينة درنة عميد محمد فرج أن الهدف من الخطة تعزيز جميع إجراءات الأمن بشكل كبير بدءاً من اليوم، وحتى الانتهاء من تنفيذ الترتيبات الأمنية لمدينة درنة.

وقال إن القوة المتواجدة حاليا في المدينة هي ربع القوة المكلفة بالتأمين وهم الآن متواجدين لغرض التجهيز و وضع خطة لنشر باقي التمركزات في بداية الشهر الفضيل .

وفِي سياق متصل، عقد مدير أمن شحات عميد محمد فرج، وآمر الترتيبات الأمنية لمدينة درنة اجتماعات متعددة مع رئيس الدعم المركزي شحات ومدير أمن درنة وأمر الغرفة العليا درنة، وذلك لدراسة نشر أكثر من ثلاثمائة عضو شرطة، وما يزيد عن “75” مركبة مسلحة، بالإضافة إلى أعضاء الأمن الموجودين في المدينة .

وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة بناء علي التعليمات الصادرة من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

ويعتبر هذا الإجراء المرحلة الأولي من الترتيبات الأمنية، وأنه سيتم تعزيز الأمن لمنع حدوث تصرفات غير قانونية، بما في ذلك العمليات الإرهابية .