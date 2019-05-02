أمن شحات ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أي اختراقات أمنية خلال شهر رمضان المبارك

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مديرية أمن شحات عن رفع درجة الاستعداد الأمني لدى الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية مع بداية شهر رمضان المبارك، لمواجهة أي اختراقات أمنية، قد تحدث أثناء الشهر الفضيل.

وأوضح الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن أبو كريم اليوم الخميس أن المديرية كلفت المراكز والأقسام كافة، لتأمين الأسواق الشعبية والمساجد أثناء صلاة التراويح وتأمين مداخل ومخارج المدينة وضواحيها، والطريق الرئيسي، والطرق الداخلية الرابطة بين المدن التابعة لبلدية شحات، وتشديد الحراسة على الأهداف الحيوية كافة.

وقال أبو كريم أن الخطة الأمنية تتضمن أيضًا العمل على تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية ، وتسيير حركة المركبات الآلية .

وأكد أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات يمكن أن تستهدف المؤسسات العامة، بالتنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، إلى جانب خطة أمنية مرورية لتجنب حوادث الطرقات.

وأهاب الناطق باسم المديرية بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، وعدم إعاقة عملها، داعية إياهم إلى إتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من قبل هذه الأجهزة، بما يساعد على أداء عملها بالشكل المطلوب .