نائب بالبرلمان : يحذر من عمليات إرهابية للجماعات الإرهابية عندما تفقد الأمل في البقاء

نائب بالبرلمان : يحذر من عمليات إرهابية للجماعات الإرهابية عندما تفقد الأمل في البقاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو بالبرلمان الليبي سعيد امغيب إن تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر على العاصمة تحت اسم الميلشيات المسلحة مستفيداً من الأوضاع المتردية هناك ، حسب قوله .

وأوضح امغيب أن عناصر “داعش” قد تلقت الدعم المادي من حكومة الوفاق غير الدستورية، إضافة إلى توفر ملجأ لها هناك، كما أن العناصر الإرهابية تتنقل بين الدول بحصولها على جوازات سفر مزورة سهلت عليهم ذلك .

ونوه إلى أن خروج زعيم التنظيم الإرهابي “داعش” الإرهابي المدعو “بوبكر البغدادي” في هذا الوقت يؤكد أن الميلشيات المسلحة أصبحت في ساعاتها الأخيرة، مضيفاً بأنه يتوقع أن ترتكب الجماعات الإرهابية عمليات تفجيرية هناك عندما تفقد الأمل في البقاء .

ودعا النائب بالبرلمان سكان طرابلس إلى دعم القوات المسلحة ومساندتها حتى تتمكن سريعاً من دحر الجماعات الإرهابية، وتأمين المواطنين ومحاصرة كل من ينوي القيام بأي عمل إرهابي .