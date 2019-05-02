رغم نفي “أفريكوم” هذه الأخبار ووصفها بالمزيفة .. إعلام الإخوان يواصل كذبه وتزييف الحقيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم يعد خافيا على أحد أن الخطاب الإعلامي لجماعة الإخوان بفروعها المختلفة يعتمد الكذب أداة لتشويه الآخر وتزييف الوقائع وتزوير الأخبار والمواقف وصولا إلى تزييف الصور والفيديوهات والتلاعب بالمعلومات.

وليس ثمة تهمة تلاحق جماعة الإخوان المسملين وفروعها في الوطن العربي، أكثر من تهمة ازدواجية الخطاب وتبدل المواقف من الأشخاص والأحداث، وتنسحب هذه التهمة على تاريخ علاقة الجماعة بالدولة وبالأنظمة الحاكمة منذ تشكلها في عشرينات القرن الماضي في غالب الأحيان.

وزعمت وسائل إعلام محلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا أن قوات “أفريكوم” قد دفعت بعناصرعسكرية أمريكية دخلت إلى مصراتة قادمة من تونس، وهذا ما نفته القيادة الأمريكية في أفريقيا اليوم الأربعاء جملة وتفصيلا.

وكانت كل من شبكة الرائد وقناة ليبيا بانوراما المقربتين من حزب العدالة والبناء قد نقلت أنباء عن مصدر مجهول لم تسمه من حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ما مفاده “إتفقنا مع الجانب الأمريكي على عودة أفريكوم لقرية جنزور وقاعدة مصراتة الجوية” مشيرة إلى أن هذا المصدر فضّل عدم إعلان هويته !.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس في مؤتمر صحفي عشية اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تعزيز وتكثيف أوجه التعاون المختلفة مع الولايات المتحدة، والتي منها عودة قوات أفريكوم، في إشارة إلى عودتهم رسميًا .

وأضاف الناطق باسم حكومة الوفاق أن التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب مستمر ولم يتوقف.

وكانت القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) قد أعلنت في السابع من أبريل سحب القوات الأميركية من ليبيا، وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس.

وأوضحت أفريكوم آنذاك إنها أقدمت على هذه الخطوة بسبب اضطراب الوضع الأمني.

ولم يقف تأكد الوفاق عند هذا الحد، فقد وأكدت مصادر إعلامية للقنوات التابعة لجماعة الإخوان أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا التقى أثناء زيارته الأخيرة لتونس مسؤولين أميركيين لبحث تداعيات هجوم حفتر على طرابلس، وهذا ما نفته السفارة الأمريكية في ليبيا .

وقال الموقع الإلكتروني لقناة الجزيزة – الدرع الإعلامي لنظام الحمدين – إن عودة الجنود الأميركيين الذي تأتي بعد أيام من مغادرتهم ربما تعود لأسباب عدة أبرزها أن هجوم قوات الجيش الليبي على طرابلس أحدث خلخلة كبيرة في الأمن داخل طرابلس وعموم المنطقة الغربية التي كانت قبل الهجوم متماسكة إلى حد بعيد وتحظى بحماية أمنية بشكل كبير.

وأضاف الموقع أنه سبق لحكومة الوفاق الوطني في بداية هجوم حفتر على العاصمة أن حذرت الغرب وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تداعي الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن الهجوم قد يشجع خلايا لتنظيم الدولة “داعش” على التحرك وهو ما حدث بالفعل، حسب وصفها .

وبحسب العديد من المواقع الإخبارية، فقد أكدت ” أفريكوم ” أن ما نشرته قنوات الرائد وبانوراما غير دقيق وبأن كل مالديهم بخصوص تواجدهم في ليبيا كانوا قد أكدوه من خلال البيان الرسمي الصادر عبر موقعهم الرسمي في السابع من أبريل المنصرم وهو يوم مغادرتهم القرية السياحية في جنزور عن طريق البحر بسبب الظروف الأمنية .

وعن ما إذا كان ما نُشر عبر الرائد وبانوراما أخباز زائفة بشكل قطعي، قالت أفريكوم : ” نعم ، هذا غير صحيح ، موقفنا في بيان السابع من أبريل لازال قائماً ” .

وفي بيان صحافي صادر عن ” أفريكوم” في السابع من أبريل عقب إنتهاء عملية الإجلاء ، كشفت أفريكوم ولأول مرة بأن مهمتها في ليبيا تشمل الدعم العسكري للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الشراكات وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت : ” تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة ، مما يسهم في الأمن الإقليمي وتقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع الاستمرار في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني .

وقال الجنرال فيلق مشاة البحرية الأمريكية توماس والدهاوسر ، “إن الحقائق الأمنية على الأرض في ليبيا تزداد تعقيدًا ولا يمكن التنبؤ بها ، وحتى مع إجلاء القوة ، سنستمر في الحفاظ على مرونة دعمنا لاستراتيجية الولايات المتحدة الحالية.”

وأضاف : ” تواصل الأمم المتحدة المطالبة بحل سياسي من أجل ليبيا مستقرة وآمنة وستواصل أفريكوم القيام بدورها لدعم الحكومة والشعب الليبي ” .

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها ” أفريكوم ” بتواجدها على الأراضي الليبية من زمن غير معروف قبل أن تنشر اليوم هذا البيان عقب إنتشار لقطات لزوارق تحمل العلم الأمريكي وهي تجلي مجموعة من الأفراد من قرية ” بالم سيتي ” في جنزور .