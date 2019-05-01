بينهم شخص ليبي .. بحرية الوفاق تنقذ 96 مهاجرا غير شرعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوات البحرية، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا إنقاذ 96 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مشيرةً إلى أن هؤلاء المهاجرين جميعهم رجال من عدة دول أفريقية عربية.

وقالت القوات البحرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه نظرا لتسيير دوريات مكتفة لحرس السواحل لتأمين الساحل من أي اختراق ومكافحة عمليات التهريب تمكنت دورية تابعة للمحور البحري القتالي (القطاع الأوسط)، أمس الثلاثاء من رصد قارب عليه مجموعة مهاجرين غير شرعيين على قارب مطاطي متهالك، عددهم 96 مهاجر وكلهم رجال”.

وأضاف البيان إلى أن “المهاجرون غير شرعيين من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة ومن بنغلاديش بينهم 41 من السودان، و6 من الجزائر، واثنان من المغرب، و3 من النيجر، وإثيوبي واحد، وتونسي، وليبي، و41 من بنغلاديش”.

وتابع البيان أنه تم نقل المهاجرين والوصول بهم إلى نقطة إنزال مدينة الخمس عند الساعة 23:30 من نفس اليوم. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء الخمس”.