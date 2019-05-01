بعد تحريرها من الإرهاب .. بنغازي تشهد تخريج الدفعة الثانية من منتسبي مكافحة الشغب والإرهاب

بعد تحريرها من الإرهاب .. بنغازي تشهد تخريج الدفعة الثانية من منتسبي مكافحة الشغب والإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتفل صباح اليوم الأربعاء بمعهد تدريب الشرطة في بنغازي بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، كقوة للمهام الخاصة ومكافحة الشغب والإرهاب، وكذلك منتسبي مديرية أمن توكرة بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة .

وتضمن الحفل عرضا عسكريا، على فنون القتال والدفاع عن النفس والميدان العنيف ومشاهد لاقتحام أوكار الإرهاب وإجراءات القبض عليهم، إضافة إلى استعراض لآليات وأسلحة القوة التي أطلق على دفعتها اسم “الفتح المبين” .

ويأتي تخريج هذه الدفعة في الوقت الذي تخوض فيه قوات الجيش الوطني حربا ضروسا على الإرهاب والميليشيات الإرهابية في طرابلس ومناطق غرب ليبيا .

وقال وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف على هامش الحفل إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع القوات المسلحة خطوات هامة في مواجهة صور النشاط الإجرامي والإرهابي، لافتًا إلى أنها تدرك بوعي تام حجم التهديدات التي تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية؛ لمواكبة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد بوشناف حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصرِ البشرى، اختيارا وإعدادا؛ للارتقاء بمعدلات الأداء من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء للوطن، والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات.

كما أكد أنّ الوزارة تترجم ثوابتها في عدم التهاون مع من يهدد أمن الليبيين، وهي أهداف اعتمدت السياسة الأمنية المعاصرة في تحقيقهَا على مقومات أساسية، كان في مقدمتها إعداد رجل أمن ليبي عصري، زاده الانضباط والعزة واليقظة ومحركه العزم واليقين والهمة.

يشار إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الإدارة العامة للدعم المركزي، كقوة للمهام الخاصة ومكافحة الشغب والإرهاب في الرابع والعشرين من ديسمبر العام الماضي بالمتزامن مع الذكرى 67 لاستقلال ليبيا.