المسماري يؤكد انهيار قوات الوفاق أمام نيران قوات الجيش الوطني

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن القوات سطرت على منطقة السبيعة جنوب طرابلس، وإنها تتقدم بشكل منظم نحو منطقتي الفرناج وصلاح الدين.

وأضاف المسماري – خلال المؤتمر الصحفي اليوم بخصوص معارك طرابلس اليوم الأربعاء – أن تركيا دولة راعية للإرهاب وتدعم الإرهابيين في ليبيا، مشيرا إلى أن الميليشات تخوض حربا بالإنابة عن “داعش” ضد القوات المسلحة العربية الليبية .

وأكد أن انهيار قوات الوفاق المعترف بها دوليًا والقوات المساندة لها من الجماعات المتطرفة، أمام نيران قواتنا المسلحة التي تتقدم بخطوات ثابتة .

وقال إن قوات الوفاق والقوات المساندة لها تراجعت من منطقة السبيعة بالكامل أمام تقدم القوات المسلحة، لافتًا إلى أن الأوضاع العسكرية في محاور القتال ممتازة، والقوات تسير بخطى ثابتة وتمكنت من أسر بعض عناصر المليشيات واستعادة سيارات مسلحة وذخائر”.

وكان المتحدث المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أكد أن القوات تتقدم في محوري طريق المطار والسواني بطرابلس، لافتا إلى “إحباط محاولة تسلل للمليشيات المسلحة في منطقة السبيعة”، مضيفًا “قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة مع المليشيات المسلحة في محاور بطرابلس”.