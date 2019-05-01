المحجوب يؤكد عدم وجود حاضنة للمليشيات والجماعات الإرهابية في مدن غرب ليبيا عامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي عميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة لا تستهدف مدن بل تستهدف من يزعزع الأمن في هذه المدن .

وذكر عميد المحجوب – في إيجاز صحفي للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة والخاص بعملية “طوفان الكرامة” اليوم الأربعاء – أن القوات المسلحة حددت أنواع الأسلحة المستخدمة في كل قاطع من القواطع الموجودة في محيط طرابلس، وراعت فيها وضع المنطقة ونسبة السكان بها .

وأكد المحجوب عدم وجود حاضنة شعبية للمليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس خاصة، ومدن غرب ليبيا عامة، كما هو الحال في مناطق شرق وجنوب ليبيا .

ولفت إلى أن قوات الوفاق في غرب ليبيا أفعى برأسين وتتخذ من مدن الزاوية ومصراتة غرف لإدارة عملياتها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي من حددت محاور القتال بعد فشلها في تجنب القتال في طرابلس، حسب قوله .

وتابع آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي أن القوات المسلحة تحظى بدعم كبير داخل طرابلس، مؤكدًا إلى وجود تعاون كبير من قبل سكان العاصمة خاصة في المعلومات التي تخص تحركات الجماعات الإرهابية ونتحقق من صحتها عن طريق الاستخبارات .

وقال إن القوات الجوية تستهدف مخازن ذخائر الأسلحة بدقة عالية وهذا بشهادة وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، لافتًا إلى أن سلاح الجو يتجنب استهداف تجمعات الشباب المنضويين تحت هذه الجماعات لأن عدد كبير منهم مغرر به، ومازالت القيادة تعول على رجوعهم لمنازلهم وترك الأسلحة وهذه الفرصة متاحة حالياً فقط وقد تتغير في مراحل تطور المعركة القادمة .

وكشف المحجوب أن انتهاء المعارك متوقع في أي لحظة وهذه الجماعات والعصابات ستنهار عاجلاً أم أجلاً، مشيرًا إلى أن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء الحاسي أكد أن الخطة الموضوعة للمعارك تسير بدقة وبنسبة عالية .

ونوه آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي إلى أن القوات المسلحة تسير بخطى ثابتة نحو القضاء على جماعة الإخوان المسلمين وإذنابها من كل أرجاء الوطن . (وال – بنغازي) ع ع