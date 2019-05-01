إدارة التعليم الحر تسحب إذن المزاولة من 13 مدرسة خاصة في بنغازي

إدارة التعليم الحر تسحب إذن المزاولة من 13 مدرسة خاصة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة التعليم الحر بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، سحب إذن المزاولة من 13 مدرسة خاصة في مدينة بنغازي.

وعزت الإدارة، أسباب ذلك إلى أن تلك المدارس قدمت مواعيد امتحانات النهائية للفصل الثاني مخالفة صريحة للخطة الدارسية الصادرة عن وزارة التعليم مما يعد مخالف لنص المادة (56) من لائحة تنظيم التعليم الحر لسنة 2011.

وأكد مدير إدارة التعليم الحر، أنه سيخاطب إدارة الامتحانات لإيقاف منظومة هذة المدارس وعدم اعتماد نتيجة الطلبة إلا بعد اجراء الامتحانات بإشراف إدارة التعليم الحر.

وتضمنت قائمة تلك المدارس المخالفة “الأخلاق الحميدة _ رواد العلم _ الطبيعة _ الأهلية _ الريادة الذهبية _ الارجون _ حلا _ قادة المستقبل _ الوسائل التعليمية _ المستقبل الحديث _ العلا العصرية _ دار العلوم _ الرسالة المضيئة”.