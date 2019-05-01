النجوم يقصي المجاهد ويتأهل إلى دور 64 من كأس ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حجز فريق النجوم بنغازي، مقعداً في دور 64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره المجاهد بنتيجة (4-3)، في اللقاء الذي جمع الفريقان أمس الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وشهد شوط المباراة الأول سيطرة واضحة لفريق النجوم الذي سجل ثلاثة أهداف عن طريق عوض العبار ومحمد المحجوب وحمزة السنقري من ركلة جزاء، فيما سجل للمجاهد عبد الله العريبي من علامة الجزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة (3-1) لصالح النجوم.

وفي الشوط الثاني بدا المجاهد أكثر إصرارًا، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق عبدالله العريبي وحمزة علي، لينجح في تحقيق التعادل، إلا أن عوض العبار نجح في خطف الهدف الرابع لفريقه قبل النهاية ليتأهل النجوم بفوزه.

وستتواصل يوم الخميس منافسات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الكأس لفرق الاتحاد الفرعي بنغازي بمواجهة تجمع شمال بنغازي جاره السد.

وتختتم منافسات الدور التمهيدي الثاني بلقاء دربي يجمع فريق المروج ومنافسة الشعلة يوم الجمعة.