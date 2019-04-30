نادر الترهوني يتأسف لعدم تأهل منتخب ليبيا للكان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال لاعب المنتخب الليبي السابق نادر الترهوني، إن غياب منتخب ليبيا عن بطولة أمم أفريقيا أمر محبط ومخيب للآمال ومنعطف خطير في ظل الإخفاقات التي أتت تباعًا من خروج الفرق الليبية في جميع المسابقات الأفريقية وكان الأمل الوحيد تأهل المنتخب لأمم أفريقيا.

وعزا الترهوني، سبب هذا الغياب للمشاكل في الاتحادات والمنظومة الرياضية والظروف الراهنة، إضافة إلى التطور السريع في الكرة الأفريقية، مستدلا بتأهل منتخبات كانت في الأمس القريب دون المستوى، حسب قوله.

وأشار إلى أن الاستعانة بمدرب أجنبي لتدريب منتخب ليبيا بإمكانه تغير عقلية اللاعب العربي ويضيف إليه انضباطًا أكثر وأداءً تكتيكيًا أفضل.

وعن المحترفين الليبين، قال “لا نملك عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين، فأحمد بن علي يلعب في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، ويعاني مؤخرًا من الإصابة ولدينا لاعبين في أمريكا والبرتغال ولكن لم يساعدوا المنتخب للدرجة الكافية ولا أحملهم سبب الإخفاق”.

وتابع “هناك لاعبين يتألقون مع أنديتهم أكثر من المنتخب، مثل حمدو الهوني، ومؤيد اللافي، وسند الورفلي، ولابد من بحث أسباب هذا التباين”.

وتحدث لاعب المنتخب السابق عن الفرق بين جيله والجيل الحالي قائلا : “فوارق كبيرة فنيًا خاصة في عوامل الانسجام، لاعبو جيلنا لعبوا لفترة طويلة سويا وكانوا أكثر انسجامًا، وكنا نملك وفرة عددية عكس الجيل الحالي الذي عانى بعض الظروف التي عاشتها البلاد، ومع هذا لكل جيل بصمة ونأمل أن يقدم الجيل الحالي الأفضل”.

ويعتبر نادر الهوني 40 عامًا، من اللاعبين البارزين في الكرة الليبية

خلال السنوات من 2000 وحتى 2013، ولعب محليا للاتحاد من موسم 2000 وحتى 2005 ، وخاض عدة تجارب احترافيه في أندية عربيه هي السيلية والوكرة القطريان والشعب وكاظمة في الكويت والإسماعيلي المصري ويعمل حاليا محللًا رياضيًا في قناة “بي أن سبورت”.