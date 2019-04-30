الصّحة العالميّة تكشف عن عدد قتلى معارك طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشفت منظّمة الصحة العالمية في ليبيا، عن عدد القتلى في طرابلس، منذ اندلاع المعارك المسلحة بين القوات المسلحة العربية والليبية وقوات حكومة الوفاق الوطني، في شهر أبريل الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المنظمة “أحمد العليقي”، سقوط 345 قتيلًا و1652 جريحًا بينهم مدنيين جراء المواجهات المسلحة، التي تشهدها العاصمة منذ وقوعها وحتى يوم 28 من شهر أبريل.

وأوضح “العليقي”، أن فرق منظمة الصحة العالمية المنتشرة في مستشفيات المنطقة، أجرت أكثر من 140 عملية جراحية كبيرة، للجرحى الذين تضرروا من تلك المعارك.

وكان قد أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” في الرابع من شهر أبريل عملية تحرير العاصمة طرابلس، استجابة لنداء أهلها لتحريرها من سيطرة المليشيات المسلحة والعصابات الإرهابية.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” آنذاك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامره لرئاسة الأركان العامة في طرابلس، بتكليف رئاسة أركان القوات الجوية بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل مايهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

ومنذ ذلك الحين، لازالت تتواصل المعارك المسلحة داخل مناطق العاصمة، وكافة الأطراف المشاركة بها ،وتؤكد إصرارها على الانتصار، بوجهات نظر تختلف أحدها الانتصار على الإرهاب ودحره، والأخرى لإيقاف حكم العسكر، وبين هذا وذاك، هناك أرواح تفقد تاركة وراءها ثكلى وأرامل ويتامى.