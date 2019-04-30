انطلاق الدور التمهيدي الثاني لكأس ليبيا لكرة القدم
أخبار ليبيا 24 – خاص
انطلقت مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس ليبيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، للفراق الواقعة في نطاق الاتحاد الفرعي لبنغازي، حيث يلتقي فريق المجاهد ونظيره النجوم بنغازي على ملعب شهداء بنينا.
وتتواصل تصفيات كأس ليبيا حتى يوم الخميس المقبل، حين يستضيف فريق شمال بنغازي جاره السد .
وتختتم منافسات مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس ليبيا بلقاء منتظر يجمع فريق المروج ومنافسه الشعلة، يوم الجمعة على أرضية ملعب شهداء بنينا .
ورغم توقف أغلب منافسات كرة القدم المحلية بسبب الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، إلا أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي يواصل على قدم وساق إكمال المنافسات التي يشرف عليها والواقعة في نطاقه.