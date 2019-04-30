فيلم “المنتقمون” يحقق عائدات خيالية في شباك التذاكر

حقق الفيلم الجديد “المنتقمون.. لعبة النهاية” عائدات تخطت 1.2 مليار دولار، خلال أقل من أسبوع من عرضه في دور السينما حول العالم.

وأصبح هذا العمل أسرع فيلم في العالم يحصد عائدات تتجاوز مليار دولار في ظرف 5 أيام فقط من عرضه في دور السينما العالمية، وحطم بذلك الرقم القياسي السابق للإيرادات، والذي بلغ 640 مليون دولار، والذي حققه الفيلم السابق التابع لنفس السلسلة: “المنتقمون.. الحرب اللانهائية”.

وحول هذا الإنجاز، قال رئيس “والت ديزني” المنتجة لهذا الفيلم، ألان هورن: “رغم أن فيلم لعبة النهاية أبعد ما يكون عن النهاية بالنسبة لشركة مارفل وإنتاجها السينمائي، إلا أن النجاح الذي حققناه في هذا الجزء من (المنتقمون) كبير جدا، وجاء نتيجة الخيال والحماس الذي بذله القائمون على هذا العمل ليلهموا المشاهدين في جميع أنحاء العالم”.