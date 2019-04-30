بعد إعلان انضمامها للقيادة العامة.. تكلف الغرفة الأمنية صبراتة بمهام عسكرية جديدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر عسكرية انضمام الغرفة الأمنية المشتركة صبراتة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بعد اعلان انشقاقها من حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا .

وأوضحت المصادر أن القيادة العامة كلفت الغرفة الأمنية مصراتة بتنفيذ مهمات عسكرية بالمنطقة الغربية، ولم تكشف المصادر عن طبيعة هذه المهام نظرًا لسرية العمليات .

يشار إلى أن منتسبو الوحدات الأمنية والشرطية والضبطية في صبراتة أعلن ، صباح اليوم الثلاثاء انشقاقهم عن داخلية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وانضمامهم إلى داخلية الحكومة المؤقتة، وهذا الإعلان يأتي تأكيدًا لما نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 أمس الإثنين .

وبحسب بيان أصدره المنتسبون من ضباط وضباط صف وأفراد الأجهزة الأمنية بصبراتة، اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه تأييدهم للقوات المسلحة، وعملية “طوفان الكرامة” لإعادة هيبة الوطن ووحدته ودحر الجماعات الإرهابية .

وبارك منتسبو المديرية التقدمات العسكرية التي يحرزها الجيش الوطني الليبي، وقرب تحرير طرابلس، وتطهيرها من المليشيات الإرهابية .

وأعلن البيان انشقاقهم عن وزارة داخلية الوفاق، وانضمامهم إلى الحكومة المؤقتة بقيادة المستشار إبراهيم بوشناف، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة.