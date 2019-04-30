سالفيني: إيطاليا تفتح أبوابها على مصراعيها للفارّين من الحروب

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن بلاده “تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال من يقصدها هرباً من الحروب ”.

وأعلن سالفيني في مؤتمر صحفي في مقر محافظة ميلانو، أمس الإثنين ونقلته وكالة آكي الإيطالية، عن وصول 150 شخصاً تم إجلائهم جوا من ليبيا إلى إيطاليا، بينهم نساء وأطفال إلى إيطاليا، مضيفاً بأنهم “مزودين بوثائق تؤكد أنهم هاربون من الحرب”.

وأشار سالفيني إلى أنهم سيدخلون إيطاليا عبر ممر إنساني تنظمه وزارة الداخلية، موضحاً أن” هذه هي الطريقة للوصول إلى إيطاليا، وليس عبر زوارق صغيرة أو قوارب كبيرة”.

ولفت سالفيني إلى أن استقبال الفارين من الحرب الليبية “خير دليل على أن أبواب إيطاليا مفتوحة على مصراعيها أمام النساء والأطفال الذين يفرون حقًا من الحرب، ويتم استقبالهم بكل رحابة صدر”.

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا إن زميلها في الحكومة وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، “حسنا فعل” لموافقته على ممر إنساني لاستقبال طالبي اللجوء، وتساءلت فيما إذا كان غير موقفه بهذا الصدد.

وقالت ترينتا “حسنا أنه غير رأيه بشأن الممر الإنساني، الذي نظمته الحكومة بمشاركة وزارة الدفاع أيضاً”.

وأضافت ترينتا، في إشارة إلى جدل سابق بين طرفي الائتلاف الحاكم بشأن صلاحيات وزارتها بملف الهجرة واللجوء، “قبل أيام تعرضت لهجوم لتأكيدي فقط على مبدأ القانون الدولي الانساني الذي يكفل للذين يفرون من الحروب حق اللجوء. لهذا السبب فقط تعرضت لإهانة لم يسبق لها مثيل. آمل أن يعترف الوزير سالفيني الآن بأهمية ما قلته”.