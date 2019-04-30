الأجهزة الأمنية صبراتة تعلن انشقاقها رسميًا عن داخلية الوفاق وانضمامهم لداخلية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن منتسبو الوحدات الأمنية والشرطية والضبطية في صبراتة، انشقاقهم عن داخلية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وانضمامهم إلى داخلية الحكومة المؤقتة، وهذا الإعلان يأتي تأكيدًا لما نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 أمس الإثنين .

وبحسب بيان أصدره المنتسبون من ضباط وضباط صف وأفراد الأجهزة الأمنية بصبراتة، اليوم الثلاثاء، أكدوا فيه تأييدهم للقوات المسلحة، وعملية “طوفان الكرامة” لإعادة هيبة الوطن ووحدته ودحر الجماعات الإرهابية .

وبارك منتسبوا المديرية التقدمات العسكرية التي يحرزها الجيش الوطني الليبي، وقرب تحرير طرابلس، وتطهيرها من المليشيات الإرهابية .

وأعلن البيان انشقاقهم عن وزارة داخلية الوفاق، وانضمامهم إلى الحكومة المؤقتة بقيادة المستشار إبراهيم بوشناف، مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة.

يشار إلى أن أكدت مصادر أمنية مطلعة أكدت لأخبار ليبيا 24 أمس الإثنين عزم الأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة إعلان انشقاقها عن حكومة الوفاق.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التي ستعلن انشقاقها هي ” الغرفة الأمنية صبراتة، والمباحث العامة، والمخابرات العامة، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكتب مكافحة الجمارك، وجهاز الحرس البلدي، والنيابة العامة بجميع دوائرها، الشرطة العسكرية والسجون، وجهاز أمن الساحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز مباحث الجوازات” .