تمركز أمني في طبرق يضبط أجهزة قياس ضغط ورسم قلب مهربة

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف مدير الدعم والدوريات بتمركز وادي السهل غرب طبرق مقدم خيرالله الدرسي أنهم تمكنوا ضبط سيارة شحن ليبية تهرب عدد من أجهزة قياس الضغط وصناديق من مواد تستخدم في رسم القلب وكذلك أكثر من 5000 “بالطو” عمليات مهربة وسط صناديق من المواد الغذائية.

وأضاف الدرسي خلال تصريحات لـ”اخبار ليبيا24″ أمس الإثنين أنهم تحفظوا على هذه المواد المهربة والتي كانت في اتجاهها إلى مدينة بنغازي، لافتا إلى أن التمركز ضبط مواد غذائية من الزبيب والبصل الأحمر والسمن ومرقة دجاج ماجي الفاسدة.

وتابع مدير الدعم والدوريات بتمركز وادي السهل أنهم في انتظار الجهات الرسمية لإعدام المواد الغذائية الفاسدة والمسرطنة ومصادرة الأجهزة والمعدات الطبية.

وأكد الدرسي أن التمركز يعاني الكثير من نقص الإمكانيات التي من شأنها أن تساعد في أداء التمركز عمله بالصورة الصحيحة.

يشار أن التمركز الأمني لبوابة وادي السهل يقع على ضفتي وادي لايسمح المرور منه إلا على الطريق المعبد ويفرض على جميع السيارات من المرور منه.